أمير مرتضى: 6 أسماء مرشحة لقيادة الزمالك.. لن نضم السعيد.. وحسمنا 90% من الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ستة أسماء مرشحة لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

نادي الزمالك أعلن عن إقالة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال عقب الخسارة من الأهلي بهدف دون رد في الجولة الختامية من مسابقة الدوري.

وأضاف نجل رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح الإثنين:"6 أسماء مرشحة لقيادة الزمالك من بينهم مدرب أو أثنين سبقوا وأن قادوا الفريق".

وتابع :"لم نستقر على الاسم الذي سيقود الفريق حتى الآن".

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وعن صفقات الموسم الجديد، أوضح :"أنهينا 90% من صفقات الموسم الجديد وتحديدًا حصلنا على خدمات 6 لاعبين على أن يتم الإعلان عنهم في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل".

وأكمل :"نريد حسم لاعب أو أثنين في الفترة المقبلة".

وحول التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، قال :"السعيد ليس من ضمن الأسماء التي ننوي التعاقد معها".

وأنهى أمير مرتضى تصريحاته :"محمد أبو جبل اقترب من الانتقال للزمالك، هدفنا تدعيم حراسة المرمى لمنافسة جنش وليس لهدم جنش إذا تعاقدنا مع حارس للمستقبل".