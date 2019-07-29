رئيس الزمالك يتحدث عن الصفقات الجديدة.. وموقف صفقة عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن صفقة انتقال اللاعب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى صفوف فريقه قد فشلت، وذلك بسبب المطالب الخاصة بالدراويش.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن الزمالك نجح في التعاقد مع ستة لاعبين، لافتًا إلى أنه سيقوم بالإعلان عنهم يوم الأربعاء القادم.

وقال رئيس الزمالك: "ليس لدي لاعبين معروضين للبيع إلا عماد السيد، وذلك محمد إبراهيم الذي عقد جلسة مع مسؤولي المقاصة للتفاوض معهم قبل مباراة الجونة مباشرة".

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وأكمل: "محمد عواد وقع على عقود انضمامه للزمالك وبعد موافقة ناديه، طلبوا المستحيل من أجل إتمام الصفقة، في البداية أرادوا 35 مليون جنيه مصري ووافقت، ثم بعدها طلبوا مصطفى محمد مع المبلغ فقلت لهم -على جثتي-".

وأضاف: "الإسماعيلي طلب مصطفى محمد على سبيل البيع النهائي وهو ما أرفضه، فهو مستقبل نادي الزمالك ومنتخب مصر، وأقول لعواد أنني فعلت المستحيل للتعاقد مع عواد".

وأوضح: "الآن نحن وقعنا مع الحارسين محمد أبو جبل لاعب سموحة ووقع على عقد مدته 5 سنوات، بالإضافة إلى محمد صبحي حارس بتروجيت أيضًا".

واختتم: "تعاقدنا مع ستة لاعبين، منهم إثنان أجانب وأربعة من مصر على أعلى مستوى، وسأعلن عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم".