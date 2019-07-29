رئيس الزمالك: الأهلي فاز بالدوري والقمة بالسرقة والسحر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام الأهلي مساء الأحد، لم تمر بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن الفريق الأحمر استعان بما وصفه بـ"السحر الأسود".

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن مباراة القمة "سُرقت" من ناديه -على حد وصفه، مشددًا أن جماهير الأهلي حزينة رقم الفوز.

وقال رئيس الزمالك: "هذا الدوري مسروق ومباراة القمة مسروقة، لم أرى جماهير الأهلي حزينة بهذا الشكل من قبل، ولكن ذلك لأنهم يعملون أن المباراة سُرقت".

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وأكمل: "من يقومون بسبي، أعلن لهم رقم هاتفي على الهواء، -أنا مش حرامي ساعات، ولم أسرق أموال من تركي آل الشيخ- ولا أخشى أحد".

واختتم: "الأهلي استعان بالسحر الأسود في مباراة القمة، في مباراة صنداونز الشناوي استقبل خمسة أهداف، واليوم يقوم بالتصدي لكل الكرات بشكل غير طبيعي".

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك بهدف نظيف، سجله علي معلول، في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز الذي توج فريق القلعة الحمراء بطلًا له.