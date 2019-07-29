بالفيديو.. فرحة هستيرية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق الأهلي فوزًا على نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الممتاز.
واحتفل لاعبو الأهلي عقب صافرة نهاية المباراة أمام الزمالك، بشكل هستيري، لينزل الجميع لأرض الملعب وتبدأ الاحتفالات وترديد الأغاني فرحا بالفوز على الغريم التقليدي والتتويج بالدوري.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الدولي التونسي على معلول في الدقيقة 59، بعد تصويبة وليد سليمان التي تصدى لها الحارس عماد سليمان لتسقط أمام معلول ويسجلها في شباك الفريق الأبيض.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب جدول الدوري الذي كان قد حسمه لصالحه قبل أيام، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 72 بالمركز الثاني.
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