مرتضى منصور: الدوري اتسرق وجماهير الأهلي عارفة كده

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق كان السبب الرئيسي في ضياع بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال مرتضى منصور في تصريحاته عبر الزمالك اليوم: "جماهير الأهلي تعلم جيدا أن الدوري تم سرقه، والدليل في سيطرة الزمالك على مباراة اليوم من أول دقيقة لنهاية اللقاء"

أضاف: "رسالتي لفاروق جعفر وأيمن يونس ابعدوا عن الزمالك، أنا لم أر خالد جلال من يوم توليه المهمة الفنية سوى مرة واحدة فقط، بسبب أهمية المرحلة"

تابع:" لاعب وحيد فقط قررت رحيله هو عماد السيد، وكذلك محمد إبراهيم الذي عقد جلسة

مع مسؤولي نادي مصر المقاصة قبل لقاء الجونة وحديثي يؤكده شيحة وكيل اللاعبين"

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وعن التدعيمات في الميركاتو الصيفي قال:" ٦ صفقات سوبر وعودة معروف يوسف وكذلك مصطفى محمد، اتفقنا مع عواد ولكن الإسماعيلي طلب35مليون فضلا عن مصطفى محمد وهذا لن يحدث لكونه مستقبل نادي الزمالك، رسالتي لعواد بأننا تمسكنا به لآخر لحظة ولكن مغالاة نادي الإسماعيلي تعوق إتمام الصفقة، حصلنا على توقيع حارسين، أبو جبل ومحمد صبحى حارس بتروجت ومنتخب الشباب"

وهاجم مرتضى أحمد ناجي مدرب

حراس منتخب مصر السابق:" تسبب في إصابة جنش بسبب تزويد الحمل عليه في التدريبات وخضنا أهم مباريات الدوري بدون حارس، وغياب جنش كان السبب الرئيسي في ضياع الدوري".

وأكمل حديثه قائلا" تحدثت مع خالد جلال بعد المباراة، بسبب سيره على خطى جروس، وغياب حفني ومدبولي وكذلك التصميم على اللعب بمحمد إبراهيم"

تابع:" قبل لقاء الجونة توجه خالد جلال لحازم إمام وحمدي النقاز وسأل الثنائي من يحب أن يلعب في مباراة الجونة والإسماعيلي، وعقب رجوع حازم إمام للمعسكر تسبب في غضب أمير عزمي من أيمن حافظ الذي أبلغ أمير مرتضى بالازمة مما تسبب في اشتباك الثنائي ولهذا قررت إقالة الثنائي" اختتم حديثه قائلا:" لست حرامي ساعات ولم أسرق أموال تركي آل الشيخ ولم أشتري فيلا في دبي"