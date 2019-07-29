مرتضى منصور يكشف السبب الرئيسي لضياع الدوري من الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عقد جلسة مع مسئولي مصر للمقاصة قبل مباراة الجونة ببطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية "رحل عماد السيد عن الزمالك إلى الاتحاد السكندري وعرضنا محمد إبراهيم للبيع وبإستثناء ذلك جميع اللاعبين مستمرين مع الفريق ولن يرحل أحد وسيعود كل من مصطفى محمد والنيجيري

معروف يوسف".

وتابع "أنهينا الاتفاق مع الإسماعيلي على كل التفاصيل ومحمد عواد وقع على العقود، واتفقنا على كل التفاصيل وإعارة مصطفى محمد لمدة سنة لكن الإسماعيلي طلب المستحيل والحصول على خدمات مصطفى محمد بشكل نهائي بجانب 35 مليون جنيه لكننا رفضنا لان مصطفى محمد سعره 30 مليون جنيه من الأساس".

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وأكمل "محمد عواد وقع لنا

بعلم إدارة الإسماعيلي لكن إبراهيم عثمان طلباته صعبة للغاية وتغيرت فجأة وكان من الصعب الموافقة على دفع 35 مليون جنيه ورحيل مصطفى محمد وروقة بشكل نهائي".

وأضاف "محمد أبو جبل ومحمد صبحي رسميًا في الزمالك خلال الموسم المقبل وأبو جبل وقع لمدة 5 مواسم".

وأشار إلى أن الهدف الذي سكن مرمى الزمالك اليوم وخطأ عماد السيد "سحر أسود"، مشددًا على أن محمد الشناوي حارس الأهلي سبق وارتكب أخطاء كبيرة لكنه اليوم تألق وظهر بصورة مميزة، موضحًا أن السبب الرئيسي لضياع الدوري هو غياب جنش.