أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الأبيض أكثر الأندية ضررا من بطولة كأس أمم إفريقيا.
وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك أكثرالأندية ضررا من بطولة أمم إفريقيا، الحارس الأساسي تعرض للإصابة، كما أن فرجاني ساسي عاد في وقت قصير بعكس علي معلول".
وأكمل : "الزمالك أكثر فريق شارك بمباريات طوال هذا الموسم،لأننا كنا ننافس على كل البطولات ووصلنا لأدوار أكثر من الأهلي، مشيرًا :"عندما تعاقدنا مع جروس كنا نضع في العقد أن عقده سينتهي مع نهاية الدوري، لم نكن نعلم متى سينتهي اللقب، لذلك أنهيناه يوم 30 مايو، وبعد تنظيم أمم إفريقيا، فنحن نتحدث في زيادة شهر أو اثنين عن نهاية عقده".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: الزمالك أكثر الأندية ضررا من أمم إفريقيا.. ولهذا السبب رحل جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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