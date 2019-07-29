أمير مرتضى: الزمالك أكثر الأندية ضررا من أمم إفريقيا.. ولهذا السبب رحل جروس

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الأبيض أكثر الأندية ضررا من بطولة كأس ‏أمم إفريقيا.

وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك أكثر

‏الأندية ضررا من بطولة أمم إفريقيا، الحارس الأساسي تعرض للإصابة، كما أن فرجاني ساسي عاد في وقت قصير بعكس ‏علي معلول".

وأكمل : "الزمالك أكثر فريق شارك بمباريات طوال هذا الموسم،

لأننا كنا ننافس على كل البطولات ووصلنا لأدوار أكثر ‏من الأهلي، مشيرًا :"عندما تعاقدنا مع جروس كنا نضع في العقد أن عقده سينتهي مع نهاية الدوري، لم نكن نعلم متى ‏سينتهي اللقب، لذلك أنهيناه يوم 30 مايو، وبعد تنظيم أمم إفريقيا، فنحن نتحدث في زيادة شهر أو اثنين عن نهاية عقده".‏