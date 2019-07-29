أمير مرتضى: اعتذر لجماهير الزمالك .. خسرنا الدوري بسبب ظروف خارجة عن إدراتنا

اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، لجماهير الفريق بعد خسارة لقب الدوري المصري.‏

وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد

: " هذه هى كرة ‏القدم، اعتذر لجماهير نادي الزمالك، فكان لديها توقعات وعشم بأننا نقدر على حسم الدوري، لكن هناك ظروف خارجة عن ‏إدراتنا حالت دون ذلك، والمسابقة هى التي أوصلتنا لهذه النتيجة ".

وأكمل : " راضيين على نتائج هذا الموسم، حققنا الكونفدرالية وكنا نعلم بأنها ستجعلنا نبذل مجهودا كبيرا، وجازفنا في ‏المنافسة على كل البطولات، لكن هناك ظروف خارجة عن إدراتنا جعلتنا نخسر الدوري في النهاية ".‏

