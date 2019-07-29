أمير مرتضى: الأهلي دعم صفوفه في يناير من أجل إفريقيا.. وخسر بالنهاية

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الأهلي دعم صفوفه في الانتقالات الشتوية الماضية من أجل المنافسة على إفريقيا.
وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي دعم صفوفه في الانتقالات الشتوية لكي ينافس في إفريقيا، ولم يكن هدفه المنافسة على لقب الدوري".
وأكمل : "الأهلي دعم صفوفه لكن خسر إفريقيا بالنهاية، وكذلك بيراميدز ثاني أكثر نادي دعما بالصفقات احتل المركز الثالث بعدما كان يريد المنافسة على الدوري، ليس شرطا من يدعم أكثر أن يأخذ بطولة".
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