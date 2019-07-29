أمير مرتضى : الزمالك لم يتأثر بقناته الإعلامية

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن لاعبي فريقه وجهازه الفني لم يتأثر بما يدوربقناته الإعلامية.
وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوتعبر فضائية صدى البلد: ما كان يحدث في قناة النادي لم يصل سوى بنسبة 5% للاعبين والجهاز الفني.
واكد : "مكنتش بتابع" قبل بطولة الامم الافريقية.
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