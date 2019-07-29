أمير مرتضى : الزمالك لم يتأثر بقناته الإعلامية

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن لاعبي فريقه وجهازه الفني لم يتأثر بما يدور

بقناته الإعلامية.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت

عبر فضائية صدى البلد: ما كان يحدث في قناة النادي لم يصل سوى بنسبة 5% للاعبين والجهاز الفني.

واكد : "مكنتش بتابع" قبل بطولة الامم الافريقية.