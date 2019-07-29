أمير مرتضى يرد على تصريحات عماد السيد

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن عماد السيد أبلغ الفريق برغبة الاتحاد السكندري في التعاقد معه.
وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عماد السيدأبلغنا برغبة الاتحاد السكندري في التعاقد معه لكننا تحدثنا بأن ذلك سيحدث بعد 4 مباريات الدوري، لن يرحل إلا في حالة التتويج بالدوري وإفريقيا، الاستغناء ليس له داعي".
وأكمل : "نحترم كل اللاعبين،لكن لا أحد سيرحل غير مع أخر بطولة الدوري، مباراة بيراميدز عندما شارك لم يكن موقف لم يتحدث أحد عن رحيله أو لا، مستواه كان مرتبط بعدم المشاركة قبل مباريات بيراميدز".
وأشار : "وقت الانتقالات الشتوية ارسلنا استغناء اللاعب، لكنه اتعرض على رحيله للاتحاد وقال إنه لا يريد الذهاب ولم نكن لنجبره على ذلك".
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