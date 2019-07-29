أمير مرتضى يرد على تصريحات عماد السيد

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن عماد السيد أبلغ الفريق برغبة الاتحاد ‏السكندري في التعاقد معه.

‏ وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عماد السيد

‏أبلغنا برغبة الاتحاد السكندري في التعاقد معه لكننا تحدثنا بأن ذلك سيحدث بعد 4 مباريات الدوري، لن يرحل إلا في حالة ‏التتويج بالدوري وإفريقيا، الاستغناء ليس له داعي".‏

وأكمل : "نحترم كل اللاعبين،

لكن لا أحد سيرحل غير مع أخر بطولة الدوري، مباراة بيراميدز عندما شارك لم يكن موقف ‏لم يتحدث أحد عن رحيله أو لا، مستواه كان مرتبط بعدم المشاركة قبل مباريات بيراميدز".‏

وأشار : "وقت الانتقالات الشتوية ارسلنا استغناء اللاعب، لكنه اتعرض على رحيله للاتحاد وقال إنه لا يريد الذهاب ولم ‏نكن لنجبره على ذلك".