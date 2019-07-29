الزمالك يهنئ الأهلي ببطولة الدوري.. ويؤكد: القادم أفضل

هنأ أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، النادي الأهلي عقب التتويج ببطولة الدوري العام بهذا الموسم.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته عبر اون سبورت:" مبروك للأهلي على الدوري وزي ما قولنا هاردلك على إفريقيا لازم نبارك على الدوري".

وأضاف أمير مرتضى:" مشاركة محترفي الزمالك في أمم إفريقيا أثرت على مستواهم في الثلاث مباريات".

وتابع أمير مرتضى تصريحاته:" جروس طلب لاعب او اثنين

Advertisements

على الأكثر خلال الموسم المنقضي وكان سيستغنى عن عدد كبير من اللاعبين، ولكني أخبرته بأن الموسم لزال طويل وسنحتاج للاعبين في المباريات القادمة".

اضاف:" مفيش لاعب في الزمالك هيقعد غصب عنه، ومفيش لاعب هيمشي من النادي غصب عننا ، احنا محتاجين اللاعيبة، احنا أولى بيهم، ولو حد مشي لازم يكون في

بديل بنفس إمكانياته".

تابع:" في لاعيبة في الزمالك اتكلمت مع أندية تانية والموسم شغال عشان فاكرين أنهم هيمشوا لأنهم ملعبوش، السيتي وليفربول قالوا مش هيجيبوا لاعيبة عشان مش محتاجين، ولا في سوشيال ميديا بتحركهم ولا قنوات بتحركهم، ممكن يجيبوا لاعيبة جديدة الموسم اللي بعده، جروس طلب لاعب أو اثنين في يناير، وكان عايز يمشي لاعيبة كتير ، قولناله الموسم طويل لسه الأهلي جاب صفقات عشان ينافس إفريقيا مش محليا".

اختتم حديثه قائلا:" الزمالك قام بموسم ناجح وحصد بطولتين والقادم افضل"