فيفا يهني الأهلي بعد الفوز على الزمالك في القمة 118

قدم موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " التهاني للنادي الأهلي عقب فوز على الزمالك في مباراة القمة 118 والتي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالجولة 34 والأخيرة من بطولة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال الاتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": بطل الدوري .. وبطل كلاسيكو الكرة المصرية الشياطين الحمر إحتفلوا بأفضل طريقة بفوز 1-0 على الزمالك بهدف معلول لينهي البطل موسم الدوري المصري علي القمة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف، وتبدأ الإحتفالات الحمراء بفرحة مضاعفة في شوارع القاهرة". الكرة المصرية الشياطين الحمر إحتفلوا بأفضل طريقة بفوز 1-0 على الزمالك بهدف معلول لينهي البطل موسم الدوري المصري علي القمة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف، وتبدأ الإحتفالات الحمراء بفرحة مضاعفة في شوارع القاهرة".

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