اونلاين | شاهد الآن.. حلقة الزمالك اليوم على قناة المحور Mehwer TV بعد القمة 118 بث مباشر بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الآن.. حلقة الزمالك اليوم على قناة المحور Mehwer TV بعد القمة 118 بث مباشر بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلتقون الآن مع حلقة جديدة من برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور الفضائية والذي يقدم حلقة اليوم أحمد جمال، ويتحدث من خلالها عن القلعة البيضاء خاصة بعد انتهاء القمة 118.

وكان الزمالك تعرض للخسارة أمام الأهلي بهدف دون رد سجله علي معلول، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز منذ الجولة الماضية بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.