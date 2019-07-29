رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم: هجوم لاذع من ناقد رياضي بسبب عموري.. الشلهوب يؤكد استمراره مع الزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم: هجوم لاذع من ناقد رياضي بسبب عموري.. الشلهوب يؤكد استمراره مع الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأحد العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها هجوم لاذع من ناقد رياضي بسبب عموري، الشلهوب يؤكد استمراره مع الزعيم.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الأحد الموافق 28-7-2019 كالتالي:

هجوم لاذع من ناقد رياضي بسبب عموري

أعلن الناقد الرياضي السعودي الشهير ناصر الجديع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن إدارة الهلال السعودي قد أخطأت في التعامل في موقفهم من رحيل نجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن عموري عن الفريق حيث يرى أنه من الصعب تعويض لاعب بنفس القيمة.

وأوضح أن مستقبل اللاعب غامض للغاية حيث لم يحسم وجهته سواء بالعودة إلى فريقه السابق العين أو الانتقال إلى الاحتراف الخارجي مما يجعل الموقف مبهم وأكثر تعقيدًا كما يرى.

ويرى أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي كان يجب أن يحتفظ بوجود عموري في الفريق من أجل المنافسة على البطولات كلها الموسم القادم حيث يمتلك اللاعيبة قيمة كبيرة للغاية.

الشلهوب يؤكد استمراره مع الزعيم

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قرر اللاعب محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي البقاء في صفوف الفريق موسم إضافي وذلك بعد موافقة مدرب الفريق رازفان لوشيسكو حيث كان قرار اللاعب ترك الساحرة المستديرة بنهاية هذا العام ولكن بعد موافقة المدير الفني بقائه لموسم إضافي ثم الإعتزال قرر اللاعب تأجيل القرار.

وقد ذكر موقع سعودي إن قائد الفريق محمد الشلهوب حدد قراره بالبقاء في الملاعب لمدة موسم ولكنه ينتظر حسم الجهاز الفني في الفريق مصيره حيث في حالة رفضهم بقائه سيتجه للعب موسم أخر في أي فريق ثم الإعتزال.

ويعتبر اللاعب محمد الشلهوب لاعب فريق الهلال السعودي أكثر لاعب في تاريخ الكرة السعودية حصدًا للألقاب برصيد 31 لقب متفوقًا على كل لاعبي السعودية.

الهلال يكسب قضية السواط

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن نادي الهلال السعودي كسب قضيته ضد التعاون بخصوص اللاعب عبد المجيد السواط.

السواط كان قد انتقل من الهلال إلى التعاون الموسم قبل الماضي بشكل نهائي بعدما قضى موسماً معاراً مع الفريق.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المحكمة قضت على التعاون بدفع مبلغ مليون و300 ألف ريال للهلال نظير انتقال اللاعب.