رياضة | أمير مرتضى: أعتذر لجماهير الزمالك.. خسرنا الدوري بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: أعتذر لجماهير الزمالك.. خسرنا الدوري بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لجماهير الفريق بعد خسارة لقب الدوري المصري.‏

وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هذه هى كرة ‏القدم، اعتذر لجماهير نادي الزمالك، فكان لديها توقعات وعشم بأننا نقدر على حسم الدوري، لكن هناك ظروف خارجة عن ‏إرادتنا حالت دون ذلك، والمسابقة هى التي أوصلتنا لهذه النتيجة".‏

وأكمل : "راضيين على نتائج هذا الموسم، حققنا الكونفدرالية وكنا نعلم بأنها ستجعلنا نبذل مجهودا كبيرا، وجازفنا في ‏المنافسة على كل البطولات، لكن هناك ظروف خارجة عن إدراتنا جعلتنا نخسر الدوري في النهاية".‏