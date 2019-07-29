رياضة | 12 رقما مثيرا من انتصار الأهلي على الزمالك في "القمة 118"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 رقما مثيرا من انتصار الأهلي على الزمالك في "القمة 118" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الزمالك بهدف نظيف سجّله علي معلول في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري العام.

ونجح الأهلي في كتابة “النهاية السعيدة” لبطولة الدوري العام بعد التتويج باللقب رسميًا، والفوز على الزمالك في القمة التي حملت رقم 118 في تاريخ لقاءات الفريقين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 12 رقمًا مثيرًا من انتصار الأهلي علي الزمالك بالقمة 118:-

1- مواجهة الأهلي والزمالك اليوم حملت رقم 234 في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات.

2- مارتن لاسارتي يحقق أول إنتصار في تاريخه في مباريات القمة أمام الزمالك بعدما تعادل الفريقين سلبيًا في الدور الأول.

3- مارتن لاسارتي أول مدرب أجنبي للأهلي يفوز على الزمالك في مباريات القمة منذ البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2009-2010.

4- التونسي علي معلول أصبح اللاعب رقم 66 الذي يسجل أهدافًا للأهلي في شباك الزمالك في مباريات القمة بالدوري.

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5- أصبح "معلول" ثامن لاعب أجنبي يسجل للأهلي في القمة أمام الزمالك.

6- حقق الأهلي الفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته ضد الزمالك بمختلف البطولات، والفوز رقم 44 في مواجهاتهما بالدوري الممتاز.

7- هدف علي معلول هو الهدف رقم 339 للأهلي في شباك الزمالك طوال تاريخ مواجهاتهما.

8- الأهلي حقق إنتصاره رقم "8" علي الزمالك خلال مواجهاتهما في "شهر يوليو"، بينما لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار خلال هذا الشهر، وحسم التعادل 4 مباريات.

9- حقق الأهلي الانتصار رقم "5" في مواجهاته ضد الزمالك بـ"الجولة الأخيرة" من الدوري الممتاز، مقابل 4 انتصارات للأبيض، وتعادل الفريقين في 9 مباريات.

10- إنتصار الأهلي على الزمالك في "القمة 118" هو الفوز رقم "25" له بالدوري الممتاز هذا الموسم، ليصبح أكثر الأندية تحقيقًا للإنتصارات.

11- هدف "معلول" في شباك الزمالك هو الهدف رقم "56" للأهلي بالدوري الممتاز هذا الموسم.

12- الأهلي الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في الدوري الممتاز بـ 19 مباراة.