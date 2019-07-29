رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 28-7-2019: الجبرين يغادر معسكر الفريق الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 28-7-2019: الجبرين يغادر معسكر الفريق الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأحد الموافق 28-7-2019، أبرزها مغادرة الجبرين لمعسكر الفريق الخارجي، والتأشيرة تهدد سفر عبد الفتاح آدم.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأحد الموافق 28-7-2019 كالتالي:

التأشيرة تهدد سفر عبد الفتاح آدم

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن احتمالية سفر عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى البرتغال من أجل الانضمام لمعسكر الفريق الخارجي، ولكن تأشيرة السفر قد تؤجل مغادرته.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبد الفتاح آدم في حالة استلامه للتأشيرة، فسوف يغادر إلى البرتغال اليوم، بعد انهاء كافة الأوراق اللازمة.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فأنه في حالة تأخر التأشير وعدم تمكن اللاعب من السفر، فسيواصل تدريباته المكثفه حتى عودة الفريق للأراضي السعودية نهاية الأسبوع الجاري.

الجبرين يغادر معسكر العالمي

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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن مغادرة عبد العزيز الجبرين، لاعب وسط الفريق، لمعسكره الخارجي المقام حاليًا بالبرتغال.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "غادر الكابتن عبدالعزيز الجبرين معسكر العالمي في البرتغال متوجهاً إلى الرياض وذلك لإجراء المزيد من الكشوفات الطبية على الإصابة التي تعرض لها".

وكان الجبرين قد تعافي من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق على مستوى الركبه، عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي، يوم 5 أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

فيتوريا يمنح لاعبي النصر راحة

منح روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، راحة للاعبي الفريق من التدريبات الصباحية والمسائية ليوم الأحد.

ويستعد النصر لاختتام معسكره الخارجي يوم الثلاثاء المقبل، من أجل العودة مجددًا للأراضي السعودية والاستعداد لمواجهة الوحدة الإماراتي بدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.