رياضة | عبد الحفيظ: بطولة الدوري هى بطولة النفس الطويل والفائز بالدرع دائما ما يستفيد من أخطاء الآخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: بطولة الدوري هى بطولة النفس الطويل والفائز بالدرع دائما ما يستفيد من أخطاء الآخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن فوز فريقه ببطولة الدوري مستحق، بعد أن نجح في حسم الدوري بفارق 8 نقاط وهو ما يعد أكبر رد على من شككوا في قدرة الأحمر على حسم اللقب، حينما كان متأخرا بفارق كبير عن الزمالك.

وردا على سؤال حول مصير المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي، قال عبد الحفيظ، في تصريحات بعد المباراة: "بالزمة ده سؤال؟..

المدير الفني واللاعبين استطاعوا أن يتوجوا بمسابقة تاريخية بعد الفوز بلقب الدوري، حققنا 80 نقطة بعد موسم طويل وشاق".

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري هى بطولة النفس الطويل وأن الفائز بالدرع دائما ما يستفيد من أخطاء الآخرين.