رياضة | الزمالك يعقد مؤتمر صحفي الأربعاء للإعلان عن الصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعقد مؤتمر صحفي الأربعاء للإعلان عن الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها وضمها لصفوف الفريق لدعمه استعدادا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.



كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.