رياضة | الأجنبي الثامن.. علي معلول ينضم لقائمة هدافي الأهلي في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجنبي الثامن.. علي معلول ينضم لقائمة هدافي الأهلي في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم التونسي علي معلول نجم الأهلي لقائمة هدافي مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد هدفه في شباك الفارس الأبيض خلال مباراة "القمة 118" والتي جمعت الفريقين مساء الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وأصبح علي معلول اللاعب رقم 66 الذي يسجل للأهلي في شباك الزمالك خلال مباريات القمة.

ويتصدر محمد أبوتريكة والسيد عطية "توتو" قائمة هدافي الأهلي في مباريات القمة بالدوري الممتاز، وسجل كل منهما 7 أهداف، بينما سجل عماد متعب والضيظوي ورفعت الفناجيلي وصالح سليم 6 أهداف لكل منهما، وأحرز أحمد مكاوي وحسام حسن وبيبو وطه اسماعيل 5 أهداف.

كما انضم "معلول" لقائمة هدافي الأهلي الأجانب في مباريات القمة في مختلف البطولات والتي تضم:

1 - فلافيو : 5 أهداف

2 - أحمد فليكس : هدفين

Advertisements

3 - جونيور أجايي : هدفين

4 - دومينيك دا سيلفا : هدف واحد

5 - ماليك ايفونا : هدف واحد

6 - وليد أزارو : هدف واحد

7- جيلبرتو: هدف واحد

8- علي معلول: هدف واحد