رياضة | فرانس فوتبول: عروض قوية تحطم حلم السعوديين في التعاقد مع رينارد

قالت صحيفة فرانس فوتبول، بأن المدرب الفرنسي "هيرفي رينارد" قد تلقى عروض قوية من قبل عدة أندية صينية وكذلك عرض من قبل منتخب اليابان، وذلك بعد ساعات من إعلان المدرب الفرنسي عن رحيله من كرسي القيادة الفنية في منتخب أسود الأطلسي بعد نهاية كان 2019.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين هيرفي رينار وبين تدريب منتخب السعودية في الوقت الحالي، ولكن يبدو بأن العروض الجديدة قد تعطل حلم الاتحاد السعودي في الحصول على خدمات المدرب الفرنسي في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الفرنسية في تقريرها حول رينار، بأن الأخير قد أخبر مقربين له بأن سيعلن عن وجهته المقبلة خلال الساعات المقبلة، ومن المحتمل بأن تكون الخيارت بين الأندية الصينية أو تدريب اليابان أو منتخب السعودية، حيث على الأرحج ستكون تجربة "رينار" الجديدة في آسيا بعد فترة طويلة من التجارب في أفريقيا بدأت مع منتخب زامبيا ثم منتخب كوت ديفوار، وأخيرًا منتخب المغرب.