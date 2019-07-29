الامارات | ديبالا يريد الحفاظ على مركزه في يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يريد الحفاظ على مركزه في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، في الحفاظ على مركزه بفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، في ظل ما تردد عن احتمال عرضه ضمن صفقة لضم البلجيكي، روميلو لوكاكو، من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحسب تقارير صحافية إيطالية.

وأفادت شبكة «سكاي إيطاليا» بأن المهاجم الأرجنتيني البالغ 25 عاماً «يريد أن يبقى في يوفنتوس، ويقاتل من أجل مركزه بإشراف ماوريتسيو ساري» الذي تولى، بعد نهاية الموسم المنصرم، مقاليد الإدارة الفنية لنادي السيدة العجوز قادماً من تشلسي الإنجليزي، خلفاً لماسيميليانو أليغري.

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وأشارت الشبكة إلى أن «يوفنتوس يستعد لتقديم عرض لضم مهاجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، وهو على استعداد لإدراج المهاجم الأرجنتيني جزءاً من هذه الصفقة»، لكن الأخير «يريد أن يبقى في تورينو، وقد يعود من إجازته الصيفية قبل الموعد المحدد، ليبدأ التأقلم بشكل مبكر مع الأساليب التدريبية لساري».

ومن المتوقع أن يلتحق ديبالا بصفوف الفريق، في الخامس من أغسطس، استعداداً للموسم الجديد، علماً بأن النادي منحه إجازة إضافية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف.

ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف عام 2015، حين انضم إلى صفوفه قادماً من باليرمو. وقدم أداء متفاوتاً في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 بـ26 هدفاً في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد انضمام المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.