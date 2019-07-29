الامارات | الجزيرة يهزم فريقاً هولندياً 10 - صفر

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم فريقاً هولندياً 10 - صفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق الكرة بنادي الجزيرة على فريق «آر إس كيه في دريل» الهولندي بـ10 أهداف نظيفة، في أولى مباريات الفريق الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بمدينة فاخينينجن الهولندية استعداداً للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بسبعة أهداف دون رد، وفي الثاني سجل الجزيرة ثلاثة أهداف أخرى، وجاءت الأهداف الـ10 بتوقيع كل من: البرازيلي المتألق كينو ماركوس (أربعة أهداف) وفيصل المطروشي وخلفان مبارك (هدفان) وبدر الشبيبي ومحمد خالد ومدافع الفريق الهولندي بالخطأ في مرماه.

وبدأ الجزيرة المباراة بتشكيل مكون من عبدالرحمن العامري ومحمد العطاس وفارس جمعة ومسلم فايز وسالم راشد وسلطان الغافري وبدر الشبيبي وفيصل المطروشي وخاطر سبيت وخلفان مبارك وماركوس كينو.

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للفريق الهولندي يورجن ستريبل بكل من عبدالله إدريس وسيف خلفان ومحمد فوزي وسالم العيدي وسيباستيان سياني وعبدالله رمضان وعيسى العتيبة وحسن خالد ومحمد خالد.

ويلعب الجزيرة ثلاث مباريات أخرى بخلاف هذه المباراة، الأولى مع فريق جلوبال والثانية مع فريق إف سي لايندين، ويختتم الفريق سلسلة مبارياته الودية بلقاء فريق سيلفولد سبورت يوم السبت 3 أغسطس في السابعة والنصف مساء.

ويُقام المعسكر على مرحلتين الأولى في مدينة فاخينينجن الهولندية وتنتهي هذه المرحلة يوم 30 يوليو الجاري، على أن تبدأ المرحة الثانية يوم 31 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل في مدينة أوستربيك.

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من جانبه، قال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة أحمد سعيد المرزوقي، إن قرعة بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال جاءت متوازنة، مؤكداً أن الجزيرة سيسعى بكل قوة لتشريف الكرة الإماراتية في النسخة الجديدة من البطولة.

وأوقعت قرعة بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال، التي أجريت أول من أمس بالعاصمة المغربية الرباط وتنطلق منافساتها في أغسطس المقبل فريق الجزيرة مع النصر العماني في الدور 32 للبطولة، كما أوقعت ممثل الكرة الإماراتية الثاني فريق الوصل مع الهلال السوداني.

ويلعب الجزيرة لقاء الذهاب مع النصر العماني في سلطنة عمان، على أن تُقام مباراة الإياب على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وقال أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن قرعة بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال جاءت متوازنة إلى حد كبير بالنسبة لفريق الجزيرة، والنصر العماني فريق جيد ويضم لاعبين جيدين في مختلف المراكز، ولن تكون مواجهته سهلة بأي حال من الأحوال وتتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والعودة والتأهل لدور الـ16».

وأضاف «هناك تفاؤل كبير يسود أروقة فريق الجزيرة، وهناك رغبة قوية لدى الجميع من جهاز فني أو لاعبين في تخطي عقبة النصر العماني وبلوغ دور الـ16، ومواصلة المشوار في الأدوار التالية».

وقال «الجزيرة فريق كبير ويضم لاعبين على أعلى مستوى من الخبرة والمهارة الفنية العالية، وهو قادر على الذهاب بعيداً في البطولة والمنافسة القوية على الفوز باللقب وتعويض جماهيره الوفية عن نتائجه في الموسم المنصرم».

البرازيلي كينو تألق مع الجزيرة وسجل أربعة أهداف.