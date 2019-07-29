الامارات | بني ياس يهزم لوس باريوس الإسباني بهدفي شحدة وكمعس

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهزم لوس باريوس الإسباني بهدفي شحدة وكمعس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الكرة بنادي بني ياس أول فوز له في سلسلة مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بإسبانيا استعداداً للموسم الجديد بتغلبه على فريق لوس باريوس بهدفين مقابل هدف واحد، أول من أمس، في المباراة الودية الثانية للفريق بالمعسكر.

انتهى الشوط الأول بتقدم باريوس بهدف أحرزه في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني أحرز البديل أحمد شحدة هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 65، وأضاف محمد كمعس الهدف الثاني في الدقيقة 72.

بدأت المباراة بنشاط هجومي لفريق بني ياس، وأهدر المهاجم سهيل النوبي هدفاً محققاً في الدقيقة 14 بعد مراوغة الحارس، وأجرى المدير الفني للفريق وينفريد شايفر تبديلين في الشوط الثاني بنزول أحمد شحدة بدلاً من سهيل النوبي وسالم البلوشي بدلاً من حسن المحرمي، ثم أجرى المدير الفني تبديلاً ثالثاً بنزول محمد كمعس بدلاً من لويس ديفيد، وأضاع اللاعب سلطان الشامسي فرصة هدف مؤكد من انفراد صريح بالمرمى من منتصف الملعب في الدقيقة 62، ونجح حارس المرمى في التصدي للكرة.

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وشارك اللاعب خميس صالح بدلاً من الوافد الجديد الجنوب إفريقي باتوسي، وفي الدقيقة 80 أجرى المدير الفني تبديلات أخرى بنزول كل من حمد راجع وعبدالله أبوعشوان وأحمد مال الله وخالد العطاس بدلاً من سلطان الشامسي وأحمد شحدة وبيدرو كونتي ونهيان صالح.

وشهدت المباراة محافظة مدينة ماربيلا، ماريا أنجيليس مونوز، وكان في استقبالها عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم عبدالله الغيلاني مشرف كرة القدم بالنادي.

وكان بني ياس قد تعادل في مباراته الودية الأولى مع فريق ألبالو الإسباني بهدف واحد لكل منهما، ومن المنتظر أن يؤدي فريق بني ياس مباراتين خلال المعسكر الأولى مع فريق جراندا، والثانية مع فريق ماربيلا، قبل أن يعود إلى البلاد في الثامن من أغسطس المقبل.