الامارات | نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جرمان قبل بداية الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جرمان قبل بداية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، أمس، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 11 أغسطس.

وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية الى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الجريح بعد التعادل 1-1) ودياً «لن يخوض أيضاً المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة اليوم في سوجو».

ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.

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وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الاسباني، الذي انتقل منه الى صفوف سان جرمان في صيف عام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

وسيبقى نيمار العائد الى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي المصاب بدوره في عضلات المحالب والبطن، في معسكر النادي الباريسي في شينزن طوال جولته الآسيوية.

وفي حال استمر نيمار مع النادي الباريسي، فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري في 11 أغسطس المقبل.

نيمار عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.