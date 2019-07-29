الامارات | ليفربول يتعاقد مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعاقد مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس، التعاقد مع اليافع هارفي إليوت (16 عاماً)، الذي أصبح العام الماضي أصغر لاعب يشارك في مباراة ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع فريقه السابق فولهام.

وأصبح إليوت في الرابع من مايو 2019، أصغر لاعب يخوض مباراة ضمن الدوري الممتاز، وذلك بمشاركته في لقاء فريقه ضد ولفرهامبتون (صفر-1)، وهو في عمر 16 عاماً و30 يوماً، علماً بأنه خاض أيضاً في سن الـ15 (سبتمبر 2018)، مباراة ضد ميلوول (3-1) ضمن كأس الرابطة.

وخلف إليوت لاعب فولهام السابق ماثيو بريغز كأصغر مشارك في مباراة للدوري، علما بأن الأخير خاض مباراته الأولى في 13 مايو 2007 حين كان يبلغ 16 عاماً و68 يوماً، بحسب الموقع الإلكتروني للدوري.

وأكد إليوت أنه حقق حلماً بالانضمام إلى الفريق الأحمر الذي توّج في الموسم المنصرم بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وأنهى الدوري المحلي وصيفاً لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

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وكتب عبر حسابه على «إنستغرام»: «الانضمام إلى الفريق الذي شجعته في طفولتي هو حلم يتحقق بالنسبة إلي ولعائلتي، وشعور لا يصدق بأن أتمكن من أن أقول إنني بت جزءاً من (الحمر)».

أضاف: «سأعمل بأقصى ما يمكن من أجل النادي، وأشعر بأن أنفيلد (ملعب ليفربول) هو المكان المثالي بالنسبة إليّ للنمو والتطور كلاعب».

وكان اللاعب الدولي مع الفئات العمرية للمنتخب الإنجليزي، محط اهتمام أندية عدة مثل أرسنال ومانشستر سيتي، وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، بحسب التقارير الصحافية الإنجليزية.

وإليوت هو ثاني لاعب يافع يتعاقد معه ليفربول في الآونة الأخيرة، بعد المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ (17 عاماً).