الامارات | خورفكان يتخطى الترسانة ويواجه طلائع الجيش

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتخطى الترسانة ويواجه طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازفريق خورفكان، على مضيفه الترسانة المصري بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي اقيمت أول من أمس في ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة في مصر، ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الخليج العربي خلال معسكره المقام في القاهرة.
وأحرز هدف المباراة الوحيد محمد مال الله عند الدقيقة 35 من الشوط الأول من ضربة حرة من مسافة بعيدة.
ووصف الموقع الرسمي للنادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التجربة بانها كانت قوية ومفيدة، وأن مدرب فريق خورفكان، البرازيلي باولو كاميلي، أشرك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على الجاهزية.
وبحث خورفكان عن تعزيز التقدم في أكثر من مناسبة، إلا أن المحاولات لم يكتب لها النجاح.
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