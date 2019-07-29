الامارات | غرافيك.. موسم استثنائي لبني ياس فاق كل التوقعات

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. موسم استثنائي لبني ياس فاق كل التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم فريق الكرة بنادي بني ياس موسماً استثنائياً ناجحاً بكل المقاييس، فاق من خلاله كل التوقعات، حتى إن أشد المتفائلين من جمهوره والمحللين لم يكن يتوقع للسماوي الأداء والنتائج التي قدمها الفريق في دوري 2018-2019، في ظل صعود الفريق من دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد قضاه في دوري الهواة.

وجرت العادة على أن يظل الفريق الصاعد من دوري الدرجة الأولى في مراكز المؤخرة يصارع من أجل البقاء طوال الموسم، فإما أن ينجح في البقاء أو يعود ثانية إلى حيث أتى. ولكن بني ياس تمسك بإرثه كواحد من قدماء فرق الدوري، وأصر على احتلال مركز متقدم يليق به وبسمعته المعروفة ومكانته التي عرفه بها الجميع، ونجح الفريق بالفعل في تحقيق ما خطط له، واحتل المركز السادس بجدارة، وحقق بعض الأرقام القياسية، منها تحقيق 30 نقطة على ملعبه، ونيله خسارة واحدة فقط طوال الموسم، وكانت أمام الشارقة بطل المسابقة

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.