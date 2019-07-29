الامارات | 5 عوامل تعد بموسم وصلاوي مبشّر

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تعد بموسم وصلاوي مبشّر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل نادي الوصل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، بعدما تراجعت نتائج «الإمبراطور» في الموسم الماضي، بحلول الفريق بالمرتبة التاسعة في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، وخروجه من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وربع نهائي كأس الخليج العربي، ونصف نهائي كأس رئيس الدولة، وربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك مقارنة بنتائج «الفهود» في 2018، التي شهدت حلوله ثالثاً في الدوري وتأهله إلى نهائي بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، والتأهل إلى دوري أبطال آسيا.

ورغم المشكلات العديدة التي مر بها الوصل عقب نهاية الموسم الماضي، لكن شركة الكرة الوصلاوية قامت بعمل كبير، من خلال تجهيز «الفهود» للموسم الجديد، إذ تبرز خمسة مبشرات تجعل الوصل قادراً على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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