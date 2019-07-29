شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يشترط 30 مليون جنيه للاستغناء عن حسام حسن إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، الحصول على 30 مليون جنيه للاستغناء عن حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، لنادى بيراميدز الذي أكد رغبته في الحصول على خدمات اللاعب بناء على تعليمات من المدير الفنى الفرنسى للفريق سبيستيان ديسابر الذي شدد على ضرورة التعاقد مع اللاعب في إطار الخطة الموضوعة لتكوين فريق قوى قادر على المنافسة على الدورى الموسم المقبل، واستعدادا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية. وعرض بيراميدز 20 مليون جنيه للحصول على خدمات حسام حسن، خاصة في ظل رغبه قوية من النادى الأهلى للتعاقد مع اللاعب، وعلمت «المصري اليوم» أن فرج عامر اتخذ قرارا ببيع اللاعب إلى بيراميدز؛ لأنه الأعلى سعرا، كما رفض الحصول على أي لاعب من الفريق نطير انضمام حسام حسن الذي سبق له أن انضم لصفوف المنتخب الوطنى تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق، للمنتخب الوطنى.

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ومن المنتظر أن يعقد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لبيراميدز جلسة مع نادى سموحة للاتفاق على التفاصيل المادية الأخيرة لضم حسام حسن الذي رحب بالانضمام للفريق.

و يبحث الفريق عن حارس مرمى متميز، بعدما اقترب محمد أبوجبل، الحارس الأساسى، من العودة للزمالك، ناديه السابق، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، ودخل في حسابات الفريق عمر صلاح حارس الزمالك الصاعد، وذلك بناء على طلب من حسام حسن، المدير الفنى، وذلك بعدما رفض ترشيحات العديد من وكلاء اللاعبين لعدد من حراس المرمى في أندية القسم الثانى.

جاء ذلك في الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى، بعد التدعيمات التي أبرمها مجلس الإدارة في الانتقالات الصيفية الحالية، والتى ضمت رمزى خالد، محمد جمال بيبو، مهاجم وادى دجلة، وحليمو وإسلام الفار من نادى النجوم، كما وعد إبراهيم حسن، مدير الكرة، اللاعبين بإعداد لائحة مالية جيدة من أجل تحفيزهم على تقديم مستوى طيب في الموسم المقبل وتفادى الأزمة التي شهدها الفريق، بعدما كان يصارع على البقاء، ووعد الجهاز الفنى اللاعبين بأنه سيتم صرف مكافآت مالية ضخمة في حال احتلال مركز في المربع الذهبى، وذلك بالاتفاق مع رئيس النادى.