شكرا لقرائتكم خبر عن بند «الإعلام» يثير الخلافات قبل «طارئة الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت الجمعية العمومية باتحاد الكرة جلساتها الودية من أجل عقد اجتماع طارئ خلال شهر أغسطس المقبل لتعديل لائحة النظام الأساسى أملا في تعديل مسار الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

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ووفقا للائحة النظام الأساسى فلابد من تقديم 57 ناديا طلبا إلى ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة خلال الأسبوع الجارى، من أجل تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في موعد أقصاه منتصف أغسطس.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك خلافا بين رؤساء الأندية حول إضافة بند منع الإعلاميين من الترشح لانتخابات الجبلاية ووضع بند يمنع لاعبى الكرة القدامى من الترشح دون أن يكون قد مارس العمل الإدارى بأحد الأندية التي تكون عضوا بالجمعية العمومية حتى يتم قصر ترشح لاعبى الكرة.

وقال أحمد مجاهد، رئيس نادى ميجا سبورت، إن معظم لاعبى الكرة الذين يتقدمون للترشح بعضوية الجبلاية لا تنطبق عليهم الشروط التي تمكنهم من الترشح للانتخابات، وأضاف: لائحة النظام الأساسى تتطلب أن يكون لاعب الكرة عضوا برابطة اللاعبين القدامى التي تكون عضوا بالجبلاية أو مشهرة من جانب الجهات المختصة لإشهار الروابط المختلفة وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ترشح الحكام، وأوضح مجاهد أن الحكام السابقين الذين يترشحون لعضوية اتحاد الكرة يجب أن يكونوا أعضاء برابطة الحكام ولا يجب أن يترشحوا لمجرد أنهم كانوا يمارسون مهنة التحكيم في الملاعب المختلفة، وشدد «مجاهد» على أن الجمعية العمومية اختلفت عن السنوات الماضية وسيكون لها دور كبير في اختيار مجلس محترم يستطيع انتشال الكرة المصرية من كبواتها التي تمر بها نتيجة اختيار بعض المسؤولين الذين لم يهدفوا إلى المصلحة العامة، فيما أكد عبدالرحيم إسماعيل رئيس نادى المدينة المنورة أن هناك عددا من المسؤولين السابقين الذين يهدفون إلى إفساد انعقاد الاجتماع الطارئ للجبلاية، مؤكدا أن رؤساء الأندية يقومون بإعداد لائحة للنظام الأساسى هدفها إبعاد أصحاب المصالح الخاصة عن الترشح لانتخابات الجبلاية، وشدد إسماعيل على أن هناك جلسة ودية ستجمع رؤساء الأندية خلال الأيام المقبلة لبحث تطورات انعقاد الجلسة الطارئة لتفويت الفرصة على من يرغب في إفساد عقد الجمعية العمومية الطارئة، وأوضح أن هناك وعيا بين رؤساء الأندية من أجل وضع منظومة تعيد للكرة المصرية هيبتها، يأتى هذا في الوقت الذي بدأ فيه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق في استطلاع رأى أعضاء من الجمعية العمومية في تشكيل قائمة انتخابية يخوض بها الفترة الانتقالية التي ستدير الكرة المصرية بعد انتهاء فترة ثروت سويلم، المدير التنفيذى، بعدما فشلت محاولات الأخير في الاستمرار في قيادة الجبلاية لمدة عام بدلا من 3 أشهر وفقا للائحة، ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة فإن جمال علام، استطلع رأى هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» في خوض الانتخابات المقبلة، وقال «علام» خلال جلسة خاصة مع رؤساء أندية من القسم الثانى أنه لن يترشح على منصب رئيس الجبلاية في حالة ترشح أبوريدة في الانتخابات التي ستجرى بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فيما تحفظ محمود الشامى، عضو المجلس السابق على خوض انتخابات الجبلاية على منصب الرئيس خوفا من أن يتم الطعن عليه، باعتبار أنه لم يمض دورة انتخابية كاملة خارج الاتحاد وفقا لبند الـ8 سنوات الذي منعه من الترشح في الانتخابات الماضية، بينما أكد مصدر قانونى داخل الاتحاد أن الشامى من حقه الترشح على أساس أن المجلس المستقيل أمضى دورة انتخابية كاملة.