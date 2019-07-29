شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي بعد الفوز على الزمالك: الأهلي عائد بقوة للمنافسة على دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أنه الفريق تعرض للكثير من الانتقادات بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، لكن في النهاية تمكن من حسم الدوري بشكل جيد وبفارق كبير مع منافسه المباشر الزمالك.

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وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة نايل سبورت، إن الفريق تحمل الكثير من الانتقادات طوال الفترة الماضية، لافتًا أنه يحترم جميع الأراء.

وأضاف:«مركز فقط في الأداء مع الفريق وبحترم جميع الأراء، واواجه الانتقاد برحابة صدر والرد دائما يكون في الملعب».

وأوضح، أن الفوز على الزمالك مهم لجماهير الأهلي، ويعدهم بعودة الأهلي بشكل قوي للمنافسة على دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.