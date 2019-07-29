شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها وضمها لصفوف الفريق لدعمه استعدادا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
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