شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من الأهلي.. مرتضى منصور يقرر إقالة الجهاز الفني وعرض محمد إبراهيم للبيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، اقالة الجهاز الفنى الحالى، بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى العام . وأعلن مرتضى منصور، بانه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع. كما قرر مجلس الزمالك، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع .

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