بو علام يشعل الصراع بين الكبار في الدوري القطري

اشتعلت أزمة الدولي القطري خوخي بوعلام بعد اعلان نادي الغرافة انتقاله إلى صفوفه قبل عدة أيام، منعطفاً جديدا، وذلك بعدما فوجئ الجميع بانتظام اللاعب في تدريبات السد خلال معسكره الحالي بإسبانيا.

ورد الغرافة ببيان قصير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "بعد ماتم تداوله بخصوص قانونية تعاقد نادي الغرافة مع اللاعب خوخي بوعلام، نود ان نؤكد أن التعاقد مع اللاعب المذكور قد تم وفقا للوائح الاتحاد القطري لكرة القدم، ونؤكد أن النادي لديه كل الوثائق التي تدعم موقفه القانوني في التعاقد مع اللاعب المذكور ابتداء من الموسم الرياضي 2019-2020".