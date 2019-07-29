الزمالك المصري يعلن إقالة الجهاز الفني بعد خسارة الديربي

قرر مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، اقالة الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال ، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى وأعلن مرتضى منصور، بانه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع كما قرر المجلس ، عرض محمد ابراهيم لاعب الفريق للبيع

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