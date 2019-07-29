خليل خميس يعود للفجيرة الإماراتي

تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي، اليوم الأحد، مع اللاعب خليل خميس (27 سنة)، في صفقة انتقال حر.

وضمت القائمة كلا من: وحيد إسماعيل وعبد الله صالح وحميد عباس وهزاع سالم ويوسف الزعابي وأحمد عيسى وعبد الله كاظم وكايو كانيدو ورونالد مينديز وحسن محمد والهاجري.

و يعود اللاعب إلى ناديه السابق، بعدما أعلن الوصل من قبل، إنهاء تعاقده مع خليل خميس، موجهًا الشكر والتقدير له، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان خليل خميس، قد أكمل قائمة تضم 12 لاعبًا، قام الوصل بالاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.