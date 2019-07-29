شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشطات»: إيقاف لاعب الخليج السبع عاماً..والملاكم آل سرور 4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرار تأديبي على لاعب كرة اليد بنادي الخليج أحمد السبع بالإيقاف لمدة سنة واحدة. كما أصدرت بيان تأديبي على لاعب الملاكمة أحمد آل سرور بالإيقاف لمدة أربع سنوات. وأوضحت اللجنة في القرار أن الإيقاف جاء بسبب وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الأثار الدالة عليها في العينة التي اخذت من اللاعبين.



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