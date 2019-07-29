شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاود تدريباته استعدادا للهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

بحضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم في الأهلي الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي المهندس احمد الصائغ، عاود الفريق الكروي الأول تدريباته مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقري النادي، بعد يومين راحة منحها الجهاز الفني للاعبين إثر فراغهم من المعسكر الإعدادي والذي أقيم في النمساء، وذلك استعدادا لمباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا عندما يواجه الهلال في السادس من شهر أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

واستهل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش التدريبات باجتماع مع اللاعبين في وسط الملعب شرح من خلاله عددا من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال الحصة التدريبية وبرنامج الفريق استعدادا للمباراة المقبلة.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتنفيذ عددا من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبا فنيا متكاملا من خلال تطبيق عددا من الجمل التكتيكية.

فيما واصل الثنائي دجانيني تفاريس، وسعيد المولد، برنامجهما التأهيلي المعد لهما، بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرا، وذلك قبل دخول تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.