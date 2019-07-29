شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل للاعبين: آمل منكم تحقيق تطلعات جماهير الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عقد المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم (الأحد) الأمير منصور بن مشعل، وبحضور رئيس النادي المهندس أحمد الصائغ اجتماعاً بالجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وأكد الأمير منصور من خلاله على ضرورة العمل الجاد، ودخول أجواء المباريات المقبلة بروح الانتصار لتحقيق آمال وتطلعات جماهير النادي الأهلي الوفية.