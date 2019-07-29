شكرا لقرائتكم عماد السيد : اعتذر لجماهير الزمالك على غلطه الهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عماد السيد حارس مرمى الزمالك أنه يعتذر لجماهير الفريق الأبيض بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة للدوري وتسبب في خسارة فريقه للقمة 118 بالهدف الذى سجله على معلول فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد برج العرب.
وقال عماد السيد في تصريحات بعد المباراة:"أعتذر لجماهير الزمالك عن الخطأ في و علاقتي انتهت بالنادى وأنا في صفوف الاتحاد السكندري بعد القمة بشكل نهائى".
وتابع عماد السيد قائلاً:"إدارة الزمالك قامت بإرسال الإستغناء الخاص بي للاتحاد السكندري منذ 15 يومًا وسأنتقل للفريق السكندرى" وبذلك أصبح حارس الفريق الأبيض ضمن صفوف الاتحاد السكندرى بعد نهاية الدورى الذى توج به الأهلى.
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