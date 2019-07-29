شكرا لقرائتكم الجبلاية يتفق مع الأهلى على إقامة أوسكار الأفضل وتسليم درع الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة أوسكار الأفضل فى الدوري خلال الفترة المقبلة وسيتم تحديده عقب التنسيق مع مسئولو الأهلي من أجل تسليمهم درع الدوري فى إحتفالية خاصة بأحد فنادق القاهرة وستشهد حضور الأندية الصاعدة للدوري الممتاز من القسم الثاني وهي اسوان و طنطا و اف سي مصر . Advertisements وينسق ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة مع مسئولو الأهلي لإختيار الموعد المناسب لإقامة حفل " الاوسكار" والذى يشهد تسليم الدرع للاهلي بصفته بطل الدوري للموسم المنقضي 2017 - 2018. واكد مسئولو اتحاد الكرة أن حفل " الأوسكار" لأفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و أفضل حكم و أفضل مدير فني و نادي ستكون عن طريق استمارات سترسل إلى المديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز الـ18 لإختيار الأفضل إلى جانب الإعلاميين الكبار فى الرياضة المصرية.

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