شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. عماد متعب: لاسارتى أدار اللقاء غلط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، مارتن لاسارتى المدير الفنى للمارد الأحمر، بسبب إدارته الفنية لمباراة القمة 118 أمام الزمالك، التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني.

وقال متعب فى تصريحاته لـ"ON Sport" إن الأهلى كان يعانى من بعض الأخطاء الفنية خلال مواجهة الزمالك، وظهر ذلك بوضوح ببعد الخطوط عن بعضها البعض وخاصة فى منطقة وسط الملعب، مع غياب الشق الهجومى.

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تابع القناص حديثه، موضحًا أن الأهلى استغل الفرصة الوحيدة التى اتيحت له للتقدم على الزمالك، وهذا يدل على شخصية البطل التى يتمتع بها الفريق الأحمر.

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة و المصري رابعاً برصيد 52 نقطة.

يشارك الأهلي و الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا بينما يشارك بيراميدز و المصري فى البطولة الكونفدرالية الأفريقية.