شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الأهلي دعم صفوفه بيناير من أجل إفريقيا وفى النهاية خسر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الأهلي دعم صفوفه في الانتقالات الشتوية ‏الماضية من أجل المنافسة على إفريقيا.‏

وقال أمير فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي دعم ‏صفوفه في الانتقالات الشتوية لكي ينافس في إفريقيا، ولم يكن هدفه المنافسة على لقب الدوري".‏

وأكمل : "الأهلي دعم صفوفه لكن خسر إفريقيا بالنهاية، وكذلك بيراميدز ثاني أكثر نادي دعما بالصفقات احتل المركز ‏الثالث بعدما كان يريد المنافسة على الدوري، ليس شرطا من يدعم أكثر أن يأخذ بطولة".‏