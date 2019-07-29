شكرا لقرائتكم تعرف على أول رد فعل من محمد إبراهيم بعد عرضه للبيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك إنه عرضه للبيع بمثابة إهانة له عقب الخسارة من الأهلى، بهدف دون رد سجله على معلول، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى توج بلقبه الأهلى بشكل رسمى بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 80 نقطة فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة. وتابع محمد إبراهيم فى تصريحات صحفية عقب مباراة الأهلى قائلاً:"إدارة الزمالك أصدرت الاستغناء الخاص بى لنادى معين منذ 16 يوما وهذا ليس فيه احترام لي". كان الزمالك قد أعلن عبر موقعه بشكل رسمى عقب القمة 118 عن عرض محمد إبراهيم للبيع خلال فترة الانتقالات الجارية وكان النادى الأبيض قد أصدر الاستغناء الخاصة باللاعب إلى مصر المقاصة ولكن لم يوقعها عليها اللاعب.

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