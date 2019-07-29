شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: شعرت أن هناك خطوات لتتويج الأهلى بالدورى بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بالتهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري.

وقال أمير في تلفزيونية: " أتقدم بالتهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري، كما سبق وان ساندتهم عقب الخروج من البطولة الإفريقية".

أضاف : " شعرت أن هناك خطوات مسبقة ليكون الأهلي بطلا للدوري خاصة بعد حصول الزمالك على لقب الكونفدرالية ولم أتعجرف في تصريحاتي اطلاقا، في وقت سابق سألوني عن المنافس، قولت بيراميدز والاهلي سوف ينضم للمنافسة عقب انهاء مؤجلاته".

Advertisements

تابع:" لم أقلل من الأهلي على الاطلاق، واكدت قبل ذلك حينما كنا بالمركز الأول انني غير راضي عن المسابقة، "مفيش مسابقة فيها 11 نادي ينافسوا على الهبوط، فالدوري القوي هو ان ينافس هذا العدد من الاندية على اللقب"

أكمل :" الزمالك أكثر ‏الأندية ضررا من بطولة أمم إفريقيا، الحارس الأساسي تعرض للإصابة، كما أن فرجاني ساسي عاد في وقت قصير بعكس ‏علي معلول".

‏أردف : "الزمالك أكثر فريق شارك بمباريات طوال هذا الموسم، لأننا كنا ننافس على كل البطولات ووصلنا لأدوار أكثر ‏من الأهلي، مشيرًا :"عندما تعاقدنا مع جروس كنا نضع في العقد أن عقده سينتهي مع نهاية الدوري، لم نكن نعلم متى ‏سينتهي اللقب، لذلك أنهيناه يوم 30 مايو، وبعد تنظيم أمم إفريقيا، فنحن نتحدث في زيادة شهر أو اثنين عن نهاية عقده".‏