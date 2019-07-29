شكرا لقرائتكم ثنائى الأهلى يغادران فى سياراة واحدة عقب مباراة القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص صالح جمعة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلي وشقيقه عبد الله جمعه لاعب الزمالك، على مغادرة ملعب برج العرب بعد انتهاء مباراة القمة في "سيارة واحدة".

وفاز الأهلي علي الزمالك بهدف علي معلول مساء اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز التي سبق وحسمها الأهلي في الجولة الماضية بالفوز على المقاولون.

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