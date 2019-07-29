شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز لاحتفالية كبيرة بعد الفوز بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتب مسئولو الأهلي حاليآ لاحتفالية كبيرة ستقام على ملعب التتش بالجزيرة، احتفالآ بالفوز ببطولة الدوري العام للمرة الـ 41 في تاريخ القلعة الحمراء.

ومن المقرر ان تشهد الإحتفالية حضور اسر اللاعبين واقاربهم، وسيتم دعوة جماهير النادي لحضورها، علي ان يتم تحديد الموعد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

و اختتم الأهلى موسم الدورى الممتاز برصيد 80 نقطة فى نسخته الـ 60 بتحقيق 25 فوز بعد تخطى الزمالك بهدف نظيف فى ختام الدورى و5 تعادلات و4 هزائم، أحرز خلالهم 56 هدفًا فيما استقبل 20 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة هذا الموسم، بعدما خاض 34 مباراة.

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إجمالا حقق الأهلى الفوز فى 51 مباراة فى القمة مقابل 34 انتصارا للزمالك فى الدورى، فيما تعادلا فى 38 مباراة من بينها 21 سلبى، فيما سجل المارد الأحمر 145 هدفًا مقابل 100 هدف أحرزها ألفارس الأبيض فى مباريات القمة، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 44 مباراة مقابل 26 "كلين شيت" للزمالك.

كان الزمالك يسعى لإفساد فرحة الأهلى بالتتويج بالدورى وتعكير احتفالات الجماهير بهزيمته فى مباراة القمة، لاسيما وأن الجماهير تعتبرها بطولة خاصة بين القطبين ولكن تفوق الأحمر بالفوز وأسعد جماهيره.

وخاض الأبيض صاحب الوصافة بـ72 نقطة هذا الموسم 34 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة والتعادل فى 9 لقاءات والهزيمة فى 4 مواجهات أخرى، سجل خلالهم 65 هدفًا كأقوى خط هجوم، واستقبل 31 هدفًا.