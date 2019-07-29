شكرا لقرائتكم رقم قياسى جديد للأهلى بعد الفوز على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن النادي الاهلي في انهاء بطولة الدوري بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 0/1، في مباراة القمة 118، التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم 2019/2018.

وشهدت القمة الـ 118 رقم قياسي جديد ، حيث يعتبر النتيجة الأبرز في تاريخ مباريات القمة بين الفريقين هي 0/1، وتكررت 19 مرة ، 11 للأهلي و8 للزمالك، تليها 0/2، وتكررت 18 مرة منها 13 للأهلي و5 للزمالك.

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نجح النادي الأهلي فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني.