رقم قياسى جديد للأهلى بعد الفوز على الزمالك...

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جدة - عمرو شويل تمكن النادي الاهلي في انهاء بطولة الدوري بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 0/1، في مباراة القمة 118، التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم 2019/2018.
وشهدت القمة الـ 118 رقم قياسي جديد ، حيث يعتبر النتيجة الأبرز في تاريخ مباريات القمة بين الفريقين هي 0/1، وتكررت 19 مرة ، 11 للأهلي و8 للزمالك، تليها 0/2، وتكررت 18 مرة منها 13 للأهلي و5 للزمالك.
نجح النادي الأهلي فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز التى توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني.
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